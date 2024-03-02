Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı, olguları aktardı.

Polis, Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde yürütülen soruşturma kapsamında meselede tutuklu bulunan okulun genel sekreteri Serdal Gündüz’ün asistanı Berk Özbek’in üniversiteye kayıt yapan bazı öğrencilerle temasa geçerek, eğitim harcını okulun değil kendi hesabına aktarılmasını sağladığını belirtti. Polis, Özbek’in bu yolla elde ettiği 300 bin TL paranın bir kısmını Serdal Gündüz’ün hesabına bir kısmını ise nişanlısının hesabına aktardığını açıkladı. Polis, Özbek’in ayrıca okulun muhasebesinden nakit para alıp, herhangi bir kayıt tutmadığını söyledi.

Polis, okulda öğrenci olan Doğan Yetek’in ise Ukrayna ve Rusya’dan öğrenci getirmiş gibi sahte evrak hazırlayarak, üniversiteye sunduğunu ve 2 adet sahte faturayla 8 bin 451 dolar para aldığını açıkladı. Polis, soruşturmanın devam ettiğini belirterek, zanlıların 3 gün süreyle tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şerife Katip, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.