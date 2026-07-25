Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ömer Oruç, 24 Temmuz 2026 tarihinde saat 20.40 sıralarında Lefkoşa-Güzelyurt Anayolu üzerinde gerçekleştirilen asayiş ve trafik denetimi sırasında zanlının kullanımındaki aracın kontrol edildiğini söyledi.

Polis, araçta yapılan aramada orta konsol üzerindeki siyah renk el çantasında bulunan Golden Virginia marka tütün paketi içerisinde iki ayrı siyah poşete sarılı yaklaşık 2 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde kalıntısı içerdiğine inanılan siyah renk poşet, cam pipo, üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı bulunduğuna inanılan tahta vidası ile 28 adet Neurontin hap bulunduğunu belirtti.

Oruç, ayrıca aracın altında yere atılmış vaziyette, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan Gizeh marka bir öğütücünün (crusher) de emare olarak alındığını ifade etti.

Zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını belirten polis, izahat istendiğinde itiraf niteliğinde gönüllü ifade verdiğini söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, emarelerin analize gönderileceğini ve zanlının beyanlarının teyit ile tekzip edileceğini belirterek soruşturma maksatlı 3 gün tutukluluk talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Tutku Candaş, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi amacıyla zanlının 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.