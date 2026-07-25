Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis memuru Mehmet Portokal olayla ilgili bulguları aktardı.

Portokal, 2024-2026 yılları arasında Gönyeli’de faaliyet gösteren ve işletmeciliğini Alayköy’de sakin H.T’nin yapmakta olduğu işletmede kamyon şoförü olarak görev yapan Gönyeli’de sakin zanlı O.Y şirkete ait yeraltı elektrik kablolarını çaldığı gerekçesi ile yapılan şikâyet üzerine tutuklandığını söyledi. Polis tutuklanan zanlı O.Y'ye ait ikametgahın araç park alanı içerisinde huzurunda yapılan aramada marka ve modeli henüz tespit edilemeyen çeşitli ebatlarda elektrik kabloları bulunarak emare olarak zapt edildiğini mahkemeye aktardı. Polis soruşturmanın yeni başladığını aranmakta olan emareler incelenmesi gereken kamera görüntüleri olduğunu zanlının yaptığı beyanların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Tutku Candaş zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.