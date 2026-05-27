Polis açıklamasına göre, Ekim 2025 ile Nisan 2026 tarihleri arasında M.R. (32) ve M.D.S.I. (30), KKTC’de ikamet eden ve sürüş ehliyeti bulunmayan yabancı uyruklu kişilere KKTC sürüş ehliyeti çıkartmak amacıyla yurt dışında sahte olarak düzenlenen sürüş ehliyetlerini temin etti.

Söz konusu sahte belgelerin Girne’de faaliyet gösteren bir şoför okuluna ibraz edilerek tedavüle sürüldüğü ve bu yolla KKTC sürüş ehliyetine çevrilmesinin sağlandığı belirtildi. Bu yöntemle sahtekârlıkla kayıt yapıldığı ve toplamda 48 bin TL ile 695 ABD doları para temin edildiği tespit edildi.

Olayla bağlantılı olarak daha önce tutuklanan M.R. ve M.D.S.I.’nin ardından, yürütülen ileri soruşturmada şoför okulu çalışanı B.D.P. (60) de tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.