Mahkemede zanlı hakkındaki iddiaları aktaran polis memuru Kazım Sevinç, zanlının 03-08 Nisan 2024 tarihleri arasında, Lefkoşa ve Girne’de herhangi bir yetkisi olmadığı halde fotoğrafları çekip paylaştığı apartman dairelerini kiralamak maksadı ile Facebook sosyal paylaşım platformunda "Girne Kiralık Evler" isimli kullanıcı hesabı kurup paylaşım yapması sonucunda, paylaşım üzerinden daire kiralamak için kendisi ile iletişime geçen dört ayrı kişiden kira ve depozito bedeli olarak toplamda 15,000 TL ve 9,700 Sterlin nakit paraları sahtekarlıkla temin ettiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak, ilk etapta 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

Polis memuru Sevinç, bu süre içerisinde zanlı hakkında 2 şikayetçi daha ortaya çıktığını belirtti. Polis, zanlının daire kiralamak için kendisi ile iletişime geçen iki ayrı kişiden daha kira ve depozito bedeli olarak toplamda 2930 Stg ve 37,100 TL nakit paraları sahtekarlıkla temin ettiği ettiğini belirterek, soruşturma maksatlı 7 gün ek süre istedi.

Mahkeme huzurunda verilen şahadeti değerlendirerek zanlının soruşturma maksatlı 7 gün tutuklu kalmasına emir verdi.