Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Mehmet Koray Sözer, olguları aktardı. Polis, Yenicami Mahallesi Muhtarı S.Ö., muhasebeci olan eşi K.Ö. ile A.Y.A.’nın, K.Ö. adına kayıtlı ve içerisinde kiracı bulunan evleri kullanarak yabancı uyruklu şahısların KKTC’de ikamet izni alabilmesine olanak sağlamak amacıyla sahte kira sözleşmeleri ve sahte ikametgâh belgeleri düzenlediklerini söyledi. Bu kapsamda söz konusu şahısların, 2025 yılı Aralık ayında toplam 20 kişiyle birlikte tutuklandıklarını belirtti.

Polis, zanlı P.A., Ş.P. ve M.A.’nın da Aralık ayında ortaya çıkan sahte evrak meselesi kapsamında tutuklandıklarını kaydederek, P.A.’nın para karşılığında yabancı uyruklu kişilere sahte kira sözleşmesi ve ikametgâh belgesi temin ettiğini ifade etti. Zanlının, daha önce tutuklanıp teminata bağlanan A.Y.A. ile birlikte hareket ettiğini belirten polis, zanlı Ş.P.’nin 8 bin TL, zanlı M.A.’nın ise 15 bin TL karşılığında sahte evrak düzenlenmesine yardımcı olduklarını aktardı.

Polis, sahte kira sözleşmelerinin Lefkoşa Vergi Dairesi’nde onaylatılmasının ardından, sözleşmeler ile sahte ikametgâh belgelerinin Polis Muhaceret Şubesi’ne ibraz edilerek tedavüle sürüldüğünü ve bu yolla başvuru yapan şahısların oturma izni işlemlerinin sahte belgelerle başlatıldığının tespit edildiğini söyledi.

Soruşturmanın zanlıların etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirten polis, teminat talep etti. Mahkemede verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı P.A. ile Ş.P.’nin 30’ar bin TL nakit teminat yatırmasına ve birer kefilin 500’er bin TL’lik kefalet senedi imzalamasına emir verdi. Yargıç, zanlı M.A.’nın ise 100 bin TL nakit teminat yatırmasına karar verirken, kefil şartı koymadı.

Mahkeme ayrıca tüm zanlıların yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına ve haftada bir gün ispat-ı vücut yapmalarına emir verdi.