Polis memuru Nezvat Gün mahkemede olguları aktardı.

Gün, 2019 yılında Bukka Foot Trading Ltd. İsimli işletmenin ortaklarından olan zanlının bir yıllık kira sözleşmesini, on yıl olarak sahteleyip, Kalkınma Bankası’ndan kredi çektiği gerekçesiyle tutuklandığını söyledi. Polis, zanlının M.O.’nın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 7 Mayıs 2025 tarihinde bu suçu işlediğinin tespit edildiğini ve 27 Mayıs’ta Lefkoşa’da yakalandığını belirtti. Nevzat Gün, söz konusu kira sözleşmesinin kopyasının emare alındığını ancak orijinalinin tespit edilemediğini söyledi. Polis, zanlının 2 kez mahkemeye çıkarılarak, 9 gün ek süre alındığını, bu süre içerisinde el yazı imza örneğinin alındığını, ayrıca cep telefonunun DATA İnceleme Şubesine gönderildiğini kaydetti. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, uygun bir teminat talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına,2 haftada 1 gün ispat-ı vücut yapmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına bir kefilin 500 bin TL değerinde kefalet senedi imzalamasına emir verdi.