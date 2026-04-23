Lefkoşa’da yürütülen soruşturmada, Y.E. (40)’nin kendisine ait Ortaköy’deki bir daireyi, kiracısı olmadığı halde sahte kira sözleşmesi düzenleyerek oturma izni almak isteyen şahıslara kullandırdığı tespit edildi. Söz konusu sahte belgelerin ilgili daireye ibraz edilip onaylatılarak tedavüle sürüldüğü belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine Y.E., B.Ç. (42) ve M.M. (49) 26 Mart 2026 tarihinde mahkeme huzuruna çıkarılarak teminata bağlandı. Soruşturma kapsamında aranmakta olan Z.M. ise 22 Nisan 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan yurt dışına çıkış yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandı. Olayla bağlantılı G.A. ve G.M.’nin ise halen arandığı bildirildi.

Öte yandan, 2022-2025 yılları arasında gerçekleşen ayrı bir olayda, yurtdışında sakin N.G.A. (69)’nın, vefat eden eşi adına kayıtlı Girne’deki bir daireyi kiralaması için C.K. (44)’ye talimat verdiği, eşi adına sahte kira sözleşmesi hazırlatıp imzalattıktan sonra ilgili makamlara ibraz ederek sahtekarlıkla kayıt temin ettiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle söz konusu daireyi dört farklı şahsa kiralayarak toplam 351 bin TL ve 7 bin sterlin haksız kazanç sağladıkları belirlendi.

Yürütülen soruşturma kapsamında C.K. tutuklanırken, N.G.A.’nın arandığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.