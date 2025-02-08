Polisin açıklaması şöyle:

07.02.2025 tarihinde, Ercan Havalimanında, G.K.(K-32), 2025 yılı ocak ayı içerisinde KKTC’ye giriş yapabilmesini mümkün kılmak amacıyla R.G.B.(E-38) tarafından kendisine imo internet uygulaması üzerinden gönderilen sahte ön izin belgesini, sahte olduğunu bildiği halde KKTC'ye giriş yaptığı sırada görevli memura ibraz ederek sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahılar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.S.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.