Polisin açıklaması şöyle:

Diyaliz Servisi’ndeki arıza giderildi Diyaliz Servisi’ndeki arıza giderildi

07.02.2025 tarihinde, Ercan Havalimanında, G.K.(K-32), 2025 yılı ocak ayı içerisinde KKTC’ye giriş yapabilmesini mümkün kılmak amacıyla R.G.B.(E-38) tarafından kendisine imo internet uygulaması üzerinden gönderilen sahte ön izin belgesini, sahte olduğunu bildiği halde KKTC'ye giriş yaptığı sırada görevli memura ibraz ederek sahtelenmiş resmi belgeyi tedavüle sürdüğü tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında bahse konu şahılar ve  mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.S.(E-21) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.     