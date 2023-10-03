CANLI AKTARIM- Pelin Yükselay

Sağlık Bakanlığı'nın her gün yeni bir taleple karşı karşıya kalan bir bakanlık olduğunu belirten Dinçyürek, bireysel talepleri gerçekleştirmek yerine, sistemi düzeltmek istediğini ilk günden söylediğini ve bunun için uğraş verdiğini kaydetti.

"Yanlışların nereden kaynaklandığını bulmak ve sistemdeki açıkları bulmak en önemli görevimizdir" diyen Dinçyürek, bunun acele ile yapılmasının da zararları olacağını kaydetti.

Yazılımın çok önemli olduğuna dikkat çeken Dinçyürek, hastanelerdeki hastaların kayıt altına alınmasının, takip edilebilmesinin, reçete edilen ilaçların, tetkiklerin tek elden takip edilebilmesinin çok önemli olduğunu söyledi.

"İlaçların takibi çok önemli"

Ülkeye giren her ilacın girdiği anda nereye gidiyorsa mutlaka kayıt altına alınması gerektiğini vurgulayan Dinçyürek, "İlaçlar ecza deposundan çıktığı anda nereye kaç adet gidiyor. Son kullanım tarihleri, tüketimin hepsinin kayıt altında olması gerekiyor. Bunların yapılabilmesi için hem teknik hem yasal hem de yazılım anlamında bir çok desteğe ihtiyaç var. Biz adımlar atmaya başladık. Biz bir çok şeyi anda başlattık. E-Sağlığın devreye girmesi için birden çok bölümün koordineli çalışması lazım. Bazı yasal düzenlemeler yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

