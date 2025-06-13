Polis basın subaylığından verilen bilgiye göre Girne’de emlakçılık yapan 38 yaşındaki D.W.B., emlak sektörüne yatırım yapmak isteyen bir kişiyi dolandırdı. 22 Mayıs - 1 Ağustos 2023 tarihleri arasında yaşanan olayda, Tatlısu ve Gazimağusa’da yapımı devam eden bir toplu konut projesinden üç daire satın alması için aracılık yapan D.W.B.’nin, aynı sitede daha önce 2021 yılında başka bir şahsa satılan bir daireyi de satabileceğini söyleyerek yatırımcıyı kandırdığı belirlendi.

Yalan beyanlarla güven kazanan D.W.B., mağdurdan toplam 349 bin 305 Euro temin etti. Olayın polisin bilgisine gelmesinin ardından başlatılan soruşturmada, zanlı 12 Haziran 2025 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yaptığı sırada tespit edilerek tutuklandı.

Polis, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.