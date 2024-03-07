Polisten verilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında, Ali Sofuoğlu (E-76), yönetimindeki RJ 358 plakalı salon araçla güneye doğru seyrettiği sırada Jashan Restoran önlerine geldiğinde dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundaki beton drenaj duvarına çarpıp takla attı. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Ali Sofuoğlu ve araçta yolcu olarak bulunan Meryem Sofuoğlu'nun (K-35) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.