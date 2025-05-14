Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, Akdeniz’de saat 01.51’de 6.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, depremin merkez üssü Datça’ya yaklaşık 155 kilometre uzaklıkta olup, derinliği 20.41 kilometre olarak ölçüldü.

Sarsıntı, Muğla’nın yanı sıra Balıkesir, Aydın, İzmir ve Antalya gibi çevre illerde de hissedildi.

Kıbrıs’ta da etkisini gösteren deprem, kısa süreli paniğe yol açtı.

İlk belirlemelere göre herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı.

AFAD ve ilgili kurumlar gelişmeleri yakından takip ediyor.