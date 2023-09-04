Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, 6 Şubat tarihinde kaybedilen canların adını yaşatmak için eğitim odaklı projelerini hayata geçirme çalışmalarını sürdürüyor.

Dernek bu çerçevede 70 çocuğa verilecek eğitim bursuna yönelik 4 su firmasıyla protokol imzaladı.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Karakaya yaptığı açıklamada, eğitim odaklı projeler için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Adaletin sağlanması adına da sonuna kadar savaşmaya devam edeceklerinin altını çizen Karakaya, şampiyon meleklerin anılarının başka çocukların hayatlarına dokunarak yaşatılacağını ifade etti.

Karakaya, bu bağlamda 70 çocuğa verilecek eğitim bursuna büyük bir toplumsal dayanışma örneği göstererek katkı koyacak olan Aquafresh Su, Mey Su, Icy Su ve Cemer Su yetkililerine çok teşekkür etti.

Dört firma adına açıklamada bulunan Icy Su Direktörü Nemide Ruso, toplumsal dayanışmanın önemine vurgu yaptı.

Ruso, “Ortaokul düzeyinde eğitim alan evlatlarımızın eğitim hayatlarına katkıda bulunmak adına buradayız” dedi.

Kaynak: BRT