Dernek üyeleri ayrıca, 15 Kasım’da adaya gelmesi beklenen Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüşme talebinde de bulundu.

Heyet, bilirkişi raporlarının açık ve net olduğunu, kamu görevlilerinin sorumluluklarının raporda ortaya konulduğunu vurgulayarak, davanın “Olası kast” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Dernekten verilen bilgiye göre, görüşmede, dernek üyeleri İsias Otel davasındaki adalet taleplerini ve mahkeme sürecine ilişkin son gelişmeleri Büyükelçi Başçeri’ye aktardı.

