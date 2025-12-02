Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği, Türkiye'deki 11. Yargı Paketi kapsamında İnfaz Yasası’nda değişiklik öngören tasarının 27. maddesine tepki göstererek, düzenlemenin deprem suçlularını koruyan bir af niteliği taşıdığını açıkladı. Dernek, söz konusu maddenin deprem davalarında infaz indiriminin uygulanmasının önünü açtığını belirtti.

Yapılan açıklamada, “İsias bir cinayettir” denilerek Grand İsias Otel’in yıkımına ilişkin bilimsel raporların, sorumluluk ihlalleri ve kural dışı uygulamalar zincirini ortaya koyduğu vurgulandı. Dernek, bu nedenle tüm sorumluların en ağır şekilde, olası kastla yargılanması gerektiğini ifade etti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Deprem gibi kitlesel kayıpların yaşandığı davalarda infaz koşullarının hafifletilmesi; toplum vicdanını yaralar, adalet duygusunu yok eder, benzer sorumsuzluklara gelecekte kapı aralar.”

Bu nedenle deprem suçlarının her türlü af ve infaz indirimi düzenlemesinden tamamen hariç tutulması gerektiği ifade edildi.

"ADALET SAĞLANANA DEK BU DAVANIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIZ"

Dernek açıklamasında, devletin en temel görevinin adaleti sağlamak olduğu hatırlatılarak şu mesaj paylaşıldı:

“Biz aileler olarak, çocuklarımızı toprağa veren anneler-babalar olarak, adalet yerini bulmadan bu mücadelenin durmayacağını açıkça ifade ediyoruz. Şampiyon Meleklerimize sözümüzdür: Adalet sağlanana dek bu davanın peşini bırakmayacağız.”