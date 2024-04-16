Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya ve derneğin kurucu üyeleri Osman Akın ve Pervin Aksoy İpekçioğlu bugün Büyükelçi Feyzioğlu’na ziyaret gerçekleştirdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, 19 Nisan’da Lefkoşa’da yapılacak adalet yürüyüşü öncesi gerçekleşen ziyarette Feyzioğlu ile İsias adalet süreci de görüşüldü.

Derneğin Türkiye Cumhuriyeti adaletine olan güveninin dile getirildiği ziyarette, TC Adalet Bakanı Tunç’a iletilmek üzere hazırlanan mektup da Metin Feyzioğlu’na teslim edildi.

Ruşen Yücesoylu Karakaya ile Pervin Aksoy İpekçioğlu’nun yarın Ankara'da davayla ilgili toplantılara katılacağı da ifade edildi.

6 Şubat depreminde yerle bir olan, 35’i Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinden 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel ile ilgili dava, 26 Nisan’da devam edecek. İsias ile ilgili dava geçen ocak ayında başlamıştı.