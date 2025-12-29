Near East Technology Ltd. ekibi tarafından Ekonomi ve Enerji Bakanlığı'nda gerçekleştirilen sunumda, mevcut sistemin sorunlarının dijital çözümlerle giderildiği yeni bilgi sistemi tanıtıldı.

Projenin 2 Aralık'ta tamamlanması ardından yürürlüğe konulan bilgi sistemi sayesinde sicil başvurularının alınması, kapasite raporlarının hazırlanması, sanayi sicil belgesinin verilmesi, yıllık işletme cetveli düzenlenmesi, vize işlemlerinin gerçekleştirilmesi, raporların oluşturulması gibi işlemler elektronik ortamda yürütülecek.

Tanıtım toplantısında Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Tuğşad Tülbentçi, Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu ve personeli ile Near East Technology temsilcileri yer aldı.

Amcaoğlu: “Tüm hizmetleri elektronik ortamda vermek için çalışıyoruz”

Yeni yazılım sistemine ilişkin söz alan Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, yazılım desteğinden dolayı Near East Technology Ltd.’e ve çalışmalarından dolayı Sanayi Dairesi personeline teşekkür ederek, sürecin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Amcaoğlu, göreve başladıkları gün itibarıyla, dünyadaki örneklere bakılarak, bakanlık bünyesindeki tüm hizmetlerin elektronik ortamda verilmesi için çalıştıklarını kaydederek, bu kapsamda geliştirilen akaryakıt otomasyonu, elektronik etiket, Ticaret Dairesi’nin veri paylaşımı ve bugün ele alınan Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’nin önemine dikkat çekti.

Sanayi Sicil Bilgi Sistemi’yle tüm işlemlerin bilgisayar aracılığıyla yapılacağını belirten Amcaoğlu, özellikle sanayi gibi önemli bir başlıkta işletmelerin bakanlıkla ilişki kurabileceği ve ihtiyaçlarını karşılayabileceği altyapıyı oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Sanayinin mevcut durumda yaklaşık 180 milyon dolarlık bir ihracatı, gelecekte ise 1 milyar dolar gibi bir hedefi bulunduğunu dile getiren Amcaoğlu, bakanlık tarafından bu süreçleri yavaşlatacak engeller yaratmak istemediklerini kaydetti. Amcaoğlu, “Görevimiz kamuya hizmet.” dedi.

Söz konusu bilgi sisteminin halka hizmet verecek noktaya geldiğini duyuran Amcaoğlu, reel sektördeki gelişmeleri yakından takip ettiklerini ve bu doğrultuda politikalar ürettiklerini belirtti.

Akgün: “Hız ve izlenebilirlik sağlanacak, ulusal sanayi envanteri oluşturulacak”

GÜNSEL Yönetim Kurulu Üyesi, Yakındoğu Üniversitesi Yapay Zeka Bilişim ve İnovasyon Merkezi Başkanı Yalvaç Akgün ise, projeyi çalışırken Sanayi Dairesi ile birlikte iki temel amaca odaklandıklarını, ilk hedefin “hız ve izlenebilirlik, ikinci hedefin ise “güvenilir ulusal sanayi envanterini” oluşturmak olduğunu kaydetti.

Akgün, sanayi sicil belgesi alma, kapasite raporu düzenleme ve yıllık işletme cetveli verme gibi işlemlerde fiziksel evraklarla uğraşılmaması gerektiğini belirterek, dağınık verilerin de “Merkezi bir beyinde” toplanmasıyla teşvik, planlama ve enerji politikalarının güvenilir şekilde yönetilmesinin sağlanacağını belirtti.

Bu kapsamda üretilen çözümleri aktaran Akgün, işletme başvuruları, vizeleme, kapasite raporu talepleri ve üretime ara verme gibi tüm işlemlerin tek portal üzerinden yürütüldüğünü; verilerin uluslararası kodlar aracılığıyla dünya istatistikleriyle kıyaslanabilir olduğunu, kodlarla belgelerin geçerliliğinin garanti altına alındığını söyledi.

Toplanan verilerin karar vericilere anlık grafikler ve raporlar sunarak sanayi stratejilerinin doğru belirlenmesine ışık tuttuğunu da belirten Akgün, projenin arkasında adanın en büyük teknoloji şirketine ait bir yazılım ekibi olduğunu vurguladı. Akgün, “Bu vizyoner değişime liderlik eden” Bakan Amcaoğlu ve ekibine teşekkürlerini sundu.

- Avni: “Büyük bir ihtiyaç giderilmiş oldu”

Near East Technology Ltd. Genel Müdürü Renan Avni de, projenin, ülkenin ve özellikle Sanayi Dairesi’nin büyük bir ihtiyacını giderdiğini kaydetti.

Avni, Near East Technology olarak her alanda hizmet verdiklerini belirterek, birlikte yürütülen çalışmadan dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi. Avni, emeği geçen herkese teşekkür etti.