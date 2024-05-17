Sanayi Odası yaptığı açıklamada, bu ve buna benzer resmi ziyaretlerde KKTC’deki odaların söz konusu heyetlere dahil edilmesinin ülke ekonomisinin gelişimi açısından oldukça önemli olduğunu kaydetti.

15-16 Mayıs tarihleri arasında Ankara’da KTSO-KTTO ve MÜSİAD olarak çok verimli ziyaretler ve toplantılara katılma fırsatı bulduklarını dile getiren KTSO, Maliye Bakanı Özdemir Berova’ya teşekkür ederek, önümüzdeki süreçte davet yapılması halinde paydaş bakanlıkların yapacağı yurt dışı ziyaretlerde heyetlerde yer almak istediklerini belirtti.

Sanayi Odası açıklamasında şu ifadelere de yer verdi;

“Unutulmamalıdır ki Ülkenin uluslararası ekonomik ilişkilerini güçlendirmek ve ekonomik Kalkınma hedeflerine ulaşmak için paydaş sivil toplum örgütlerinin yurt dışı temaslarda yer alması önemli bir stratejidir. Bu tür ziyaretler, bir ülkenin ekonomik politikalarını ve hedeflerini uluslararası platformlarda tanıtma fırsatı sunacak ve ülkenin ekonomik kalkınma hedeflerine ulaşması için stratejik bir rol oynayacaktır”.