Polisin açıklaması şöyle:

06.12.2024 tarihinde, saat 01.00 sıralarında, İskele Boğaz'da, bir şirkete ait şantiye alanında konteyner içerisinde, ısınmak için bir şahıs tarafından yakılan piknik tüpüne bağlı portatif soba peteğinden çıkan ısının plastik masanın alev alması sonuç yağın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu bahse konu konteyner ile içerisindeki eşyalar ve yine konteynerin bitişiğinde depo olarak kullanılan başka bir şahsa ait konteyner ile plastik su deposu yanarak hasar görmüştür. Yangını söndürmek amacıyla müdahale eden bir şahıs her iki el avuç içinden yanarak ısıdan etkilenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.