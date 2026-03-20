Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed eş-Şara bugün yaptığı açıklamada, Ortadoğu’daki savaşın komşu ülkeleri de etkilediği bir dönemde ülkesini herhangi bir çatışmadan uzak tutmak için çalıştığını vurguladı. Şara, Şam’ın bölgedeki tüm ülkelerle uyum içinde olduğunu belirtti.

Şam’daki Halk Sarayı’nda bayram namazının ardından konuşan Şara, “Şu anda yaşananlar tarih boyunca nadir görülen büyük bir olay… Adımlarımızı çok dikkatli hesaplıyoruz ve Suriye’yi herhangi bir çatışmadan uzak tutmak için çalışıyoruz” dedi.

Şarku’l Avsat’ın AFP’den aktardığına göre Şara, Suriye’nin son 15 yıl boyunca ve öncesinde sürekli bir çatışma ve kriz alanı olduğunu hatırlatarak, “Bugün Suriye tüm komşu ülkelerle hem bölgesel hem uluslararası düzeyde uyum içinde. Aynı zamanda Arap ülkeleriyle da tam dayanışma içinde” ifadelerini kullandı.

Şara, ülkesinin artık çatışma sahası olmaktan çıkarak iç ve bölgesel düzeyde istikrar ve güveni etkileyen bir alan haline geldiğini de vurguladı.

Ortadoğu’daki savaş, 28 Şubat’ta ABD ve İsrail’in İran’a karşı benzeri görülmemiş saldırılar düzenlemesiyle başladı. Tahran, buna yanıt olarak İsrail’i hedef alırken, Amerikan diplomatik ve ekonomik çıkarlarını ve bölge ülkelerini de kapsayan saldırılar düzenledi.

Savaşın etkileri Lübnan’a yayıldı; burada Hizbullah tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşı İsrail geniş çaplı operasyonlar düzenledi. Ayrıca Irak’ta İran yanlısı silahlı grupların üsleri hedef alınırken, İran saldırıları da Amerikan çıkarları ve kuzeydeki Kürt muhalif grupları hedef aldı.