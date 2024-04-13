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13.04.2024 tarihinde, saat 01:30 sıralarında, Girne'de 20 Temmuz Kordon Boyu Caddesi üzerinde, 259 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan Y.U.(E-36) ve 59 mlgr alkollü içki tesiri altında bulunan E.K.(E-49), aralarında çıkan tartışma sonucu, birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine elleri ve ayakları ile gelişi güzel vurmak suretiyle kavga edip, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmışlardır. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

Ercan’a 2, Gemikonağı ve Değirmenlik’e 1 kilogram yağış düştü

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