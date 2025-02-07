Polisin açıklaması şöyle:
06.02.2025 tarihinde, Gazimağusa’da Süvariler Sokak üzerinde Z.G.(E-59) 299 miligram alkollü içki tesiri altında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde H.G(E-48) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve Yeniboğaziçi’nde G.D.(K-27) 291 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.