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06.02.2025 tarihinde, Gazimağusa’da Süvariler Sokak üzerinde Z.G.(E-59) 299 miligram alkollü içki tesiri altında, İsmet İnönü Bulvarı üzerinde H.G(E-48) alkollü içki tesiri altında (nefes örneği vermeyi reddetti) ve Yeniboğaziçi’nde G.D.(K-27) 291 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş oldukları sırada, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık vermişlerdir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Polisin açıklaması şöyle:

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