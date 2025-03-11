Polisin açıklaması şöyle:

10.03.2025 tarihinde, Girne’de bir apartmanının merdiven boşluğu içerisinde F.Y.(E-40) sarhoş bir vaziyette (nefes örneği vermeyi reddetti) makul mazereti olmaksızın sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapmıştır. Yine 10.03.2025 tarihinde Lefkoşa Şehit Kamil Balkan Sokak üzerinde, G.D.(E-38) de, 125 mlgr. alkollü içki tesiri altında sarhoş bir vaziyette makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yapıp kendisine baktığı gerekçesi ile de bir şahsa küfür etmiştir. Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.