Polis açıklamasına göre, 24 ve 25 Mart 2026 tarihlerinde Girne’de V.G. (E-21) 124 miligram alkollü içki tesiri altında, D.A. (K-29) ise alkollü içki tesiri altında olduğu sırada nefes örneği vermeyi reddetti. Lapta’da S.Y. (K-31) 130 miligram ve S.Y. (K-27) 68 miligram alkollü içki tesiri altında, Çatalköy’de D.D. (E-36) 111 miligram alkollü içki tesiri altında ve Dipkarpaz’da F.Ç. (E-54) alkollü içki tesiri altında olduğu sırada nefes örneği vermeyi reddetti.

Söz konusu şahısların, makul mazeretleri olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle çevreye rahatsızlık verdikleri belirtildi. Bahse konu kişiler suçüstü tutuklanırken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.