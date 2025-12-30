Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 30.10.2023-08.02.2024 tarihleri arasında, Girne’de faaliyet gösteren bir markette kasiyer olarak çalışan İ.O.(E-24)’nun, müşterilere satmış olduğu muhtelif ürünleri kasada iptal edilmiş olarak gösterip, toplam 145 bin TL nakit parayı kasadan alarak tasarrufuna geçirmek suretiyle çaldığı tespit edildi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, İ.O.’nun Ercan Havalimanı’ndan ülkeye giriş yapacağı sırada tespit edilerek tutuklandığı belirtildi. Soruşturma devam etmektedir.