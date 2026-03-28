Lefkoşa Trafik Şubesinde görevli polis memuru Ercan Ateş mahkemede olguları aktardı. Polis, 24.03.2026 tarihinde, saat 08.50 sıralarında, Ortaköy 5. Sokak üzerinde, yönetimindeki MF 494 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde seyreden zanlının, Ertaç Tostçu isimli işletme önlerine geldiği esnada o sırada yolda yaya olarak bulunan Suray Hatamova’ya çarpmamak için sola manevra yaptığı esnada aracının sol ön kısmı ile yayaya çarptıktan sonra, beton kaldırım ve duvara çarpıp sağa savrularak sağ yan kısmına devrildiğini, ardından park halinde bulunan KM 713 plakalı salon aracın arka kısmına ön kısmı ile çarpıp durduğunu söyledi.

Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü K.K. ile yaya Suray Hatamova’nın kaldırıldıkları Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından, yayanın Kolan British Hastanesine sevk edildiğini kaydetti. Polis, yaralının yoğun bakıma alındığını ve hayati tehlikesi bulunduğunu belirtti.

Polis, sürücünün tedavisinin ardından tutuklanarak soruşturma başlatıldığını kaydetti. Polis, yayanın ameliyat edildiğini, yoğun bakımda tutulduğunu ve hayati tehlikesinin sürdüğünü belirtti. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, tanık ifadeleri alındığını ve alınmaya devam edeceğini belirterek, 5 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 5 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.