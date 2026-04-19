Savaşan, partinin resmî sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, 150’den fazla ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanı ve çok sayıda üst düzey temsilcinin katıldığı foruma, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel başkanlığındaki heyetle katıldıklarını ve çeşitli temaslarda bulunduklarını belirtti.

Forumun bu yıl “Yarını Tasarlarken Belirsizliklerle Baş Etmek” temasıyla düzenlendiğini ifade eden Savaşan, yaklaşık 5 bin katılımcının yer aldığı organizasyonda; 20’yi aşkın cumhurbaşkanı ve başbakan, 50’den fazla bakan, çok sayıda büyükelçi ve yüzlerce üst düzey temsilcinin hazır bulunduğunu kaydetti. Küresel belirsizlikler karşısında çok taraflı iş birliği, diyalog ve diplomasinin öneminin vurgulandığını belirten Savaşan, daha adil ve kapsayıcı bir uluslararası sistemin inşasına yönelik güçlü mesajların öne çıktığını ifade etti.

Savaşan, temaslar çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi Genel Sekreteri Ramil Hasan ile heyetler arası görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Ayrıca, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yer aldığı oturumlar başta olmak üzere birçok paneli takip ettiklerini ifade eden Savaşan; AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk, Türkiye Cumhuriyeti Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, AB Karma Parlamento Komisyonu Üyesi Meryem Göka, AK Parti Ankara Milletvekili Zehranur Aydemir, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Kenan Aslan ve AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş ile birlikte birçok ülkenin büyükelçileri ve basın mensuplarıyla da bir araya geldiklerini kaydetti.

Savaşan, söz konusu temaslar kapsamında devlet ve hükümet yetkilileriyle gerçekleştirilen görüşmelerle temsiliyet görevini en iyi şekilde yerine getirmeye gayret ettiklerini vurguladı.