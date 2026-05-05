Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru E.Y., 26 Nisan 2026 tarihinde saat 22.10 sıralarında, Lefkoşa’da Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde, Galatasaray–Fenerbahçe maçının bitiminin ardından olayın meydana geldiğini aktardı. Polis, zanlının taşkınlık yapmasını engellemeye çalışan İ.K.’nin yüzüne sağ eliyle bir kez yumruk vurarak burnunun kırılmasına neden olduğunu söyledi.

Polis, zanlının ardından tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu ve henüz tespit edilemeyen bir bıçakla A.A.’yı sırtından bir kez yaralayarak yaklaşık 1 santimlik delik oluşmasına sebebiyet verdiğini, yine kendisini durdurmaya çalışan kız arkadaşı R.A.’nın sağ kolunda da yaklaşık 2 santimlik yüzeysel kesik oluşmasına neden olduğunu açıkladı.

Olay sonrası zanlının tutuklandığını ve aracında yapılan aramada bıçağın bulunamadığını belirten polis, zanlının iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 8 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Bu süre içerisinde zanlı ve müştekilerden DNA örnekleri alındığını, çok sayıda ifade temin edildiğini ve kamera görüntülerinin incelendiğini kaydetti.

Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını belirterek, ülkede öğrenci olan zanlının uygun teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Ş.G., zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, 60 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 600’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.