Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Ahmet Savaşan, Deprem ve Diğer Doğal Afetlere Yönelik Mali Yardım ve Hazırlık Yasa Önerisi'ne yönelik olarak sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yasa önerisiyle ilgili detayları paylaşan Ad-Hoc Komite Üyesi Savaşan, oluşturulması planlanan kaynağın 1 milyar TL olduğuna vurgu yaparak, bu kaynağın yüzde 46’sının bütçeden yapılacak tasarruflarla, yüzde 42’sinin ek (vergi) katkılarıyla, yüzde 12’sinin ise gönüllü maaş kesintilerinden elde edilecek gelirlerle toplanmasının öngörüldüğüne dikkat çekti.

Savaşan, maddi kaynağın sadece deprem ve doğal afetlerle ilgili yasada belirlenen alanlarda harcanacağına dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Yapılacak harcamalar yasa ile oluşturulan değerlendirme ve denetleme kurulu tarafından takip edilecek kurulda devletin, ekonomik örgütlerin, Kıbrıs Türk Mimar ve Mühendisler Odaları Birliği ile sendikaların temsilcileri yer alacak. Gönüllülük esasına göre maaşlardan yapılması öngörülen kesintilerden elde edilecek gelirler okul ve hastaneler için kullanılacak."