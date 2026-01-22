Komite, “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu da ele aldı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet Meclisi, Sayıştay Komitesi bugün Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “KKTС Aksa Enerjisinde Meydana Gelen Kazaya Hazırlıklı Mıydı? Konulu Sayıştay Denetim Raporu” ve “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu sırasıyla görüştü.

Sayıştay Komitesi, ilk önce “KKTС Aksa Enerjisinde Meydana Gelen Kazaya Hazırlıklı Mıydı? Konulu Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite daha sonra “KKTC Ercan Havaalanın İşletme Haklarının Devredilmesine İlişkin İşletme Hakkı Devri Sözleşmesine Ek Sözleşme No:5 Uyarınca Üstlenilen Elli Dokuz Milyon Euro Tutarındaki Mali Yükümlülük ve İmzalanan Sözleşmeler Kapsamında Ercan Havaalanının İşletme Hakkına Sahip Olan Şirketin Ödemesi Gerekli Olan Ciro Paylaşım Bedellerine İlişkin Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı. Komite söz konusu rapora ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite toplantısına davetli olarak Sayıştay Başkanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Para ve Kambiyo Dairesi, Çevre Koruma Dairesi, Gelir ve Vergi Dairesi, Sivil Havacılık Dairesi, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, AKSA Enerji, Kıbrıs Türk Petrolleri ve Alpet Kıbrıs’tan yetkili ve görevliler katılarak konu ile ilgili görüşlerini komiteye sundu.

Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay başkanlığında toplanan Komite toplantısına, Komite Üyesi UBP Milletvekili Fırtına Karanfıl, Komite Üyesi CTP Milletvekili Sami Özuslu ve Komite Üyesi UBP Milletvekil Ali Pilli katıldı.