Cumhuriyet Meclisi Sayıştay Komitesi bugün saat 11.00’de toplandı. Komite, 2 raporu onaylayarak Genel Kurul’a sevk etti.

Meclisten verilen bilgiye göre, Sayıştay Komitesi gündeminde bulunan “Faiz Farkı Fonu 2005, 2006 ve 2007 Mali Yılları Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”, “KKTC’de Yol Güvenliği Kapsamında Gerçekleştirilen Hız Tespit Kameraları Projesinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu” ve “KIB-TEK Yönetim Kurulunun Oluşumu ile Üyeliklerinin Boşalması ve 140,300 Adet Akıllı Sayaç Alımı İhalesi Denetim Raporu”nu görüştü.

Sayıştay Komitesi, ilk önce “Faiz Farkı Fonu 2005, 2006 ve 2007 Mali Yılları Hesaplarının Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı. Komite söz konusu rapora ilişkin çalışmalarına bir sonraki toplantıda devam edecek.

Komite daha sonra “KKTC’de Yol Güvenliği Kapsamında Gerçekleştirilen Hız Tespit Kameraları Projesinin Yönetimi Hakkında Sayıştay Denetim Raporu”nu ele aldı ve oy birliği ile onaylayarak Genel Kurul gündemine sevk etti.

Sayıştay Komitesi, son olarak “KIB-TEK Yönetim Kurulunun Oluşumu ile Üyeliklerinin Boşalması ve 140 bin 300 Akıllı Sayaç Alımı İhalesi Denetim Raporu”nu ele alarak oy birliğiyle onayladı ve Genel Kurul gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak Maliye Bakanlığı, Sayıştay Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, KIB-TEK, Merkezi İhale Komisyonu ve EL-SEN’nden yetkili ve görevliler katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toğlantıya, Komite Başkanı CTP Milletvekili Teberrüken Uluçay, Komite Başkan Vekili UBP Milletvekili Emrah Yeşilırmak, CTP Milletvekili Sami Özuslu ve UBP Milletvekili Ali Pilli katıldı.