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Değişiklik Yasası'nda, "şehit" ve "görev şehidi" tefsiri eklenirken, şehit veya görev şehidi terekesi vergiden muaf tutuldu.

Cumhuriyet Meclisi'nin 27 Ocak birleşiminde oy birliğiyle kabul edilen Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasası Resmi Gazete'de yayımlanmak suretiyle bugünden itibaren yürürlüğe girdi.

Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri ile Vefat ile Devreden Malların Vergilendirilmesi (Değişiklik) Yasası, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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