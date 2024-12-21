GİRNE

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası kapsamında, bugün Girne Deniz Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi.

Girne Deniz Şehitliğinde yer alan Mücadele ve Şehitler Haftası anma törenine, Girne Kaymakamı Cemal Özcemoğlu, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı adına Topçu Albay Eyüp Ṣafak, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Sahil Güvenlik Komutanı Deniz Albay Soner Özbal, Girne Belediyesi As Baṣkanı Haṣim Yücel, Girne Polis Müdürlüğü, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Girne Şubesi, siyasi parti, muharip dernek, kurum, kuruluş ve okulların temsilcileri katıldı.

Protokol sırasına göre Deniz Şehitliği Anıtı'na çelenklerin konmasıyla başlayan törende daha sonra saygı duruşu, saygı atışı ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Girne Amerikan Koleji öğrencilerinin okuduğu şiirlerin ardından Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan Deniz Teğmen İbrahim Çengel, günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yaptı.

İSKELE

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Hastası nedeniyle İskele’de anma töreni düzenlendi.

Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan İskele’deki tören, çelenklerin anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Erdoğan Ogün Güven yaptı.

Rumların Akritas Planı'nı gerçekleştirmek için 11 yıl adada katliamlar yaptığını dile getiren Üsteğmen Ardınç, Türk halkının varoluş mücadelesini anlattı ve birçok şehit vererek bugünlere gelindiğini söyledi.

İskele Kaymakamı Ertuğrul Toroslu da Ada’nın İngilizlere devrinden sonra da Rumların, Kıbrıslı Türkleri Ada’dan atmak, yok etmek ve sindirmek için birçok kanlı plan uyguladığını anlattı. Toroslu, Rumların Yunanistan’ın da desteği ile Kıbrıs’ın tümüne sahip olmak amacıyla Akritas Planı’nı uygulamaya koyduğunu aktardı.

Bölge okul öğrencilerinin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasıyla devam eden İskele’deki tören, şehitler için dua okunmasıyla sona erdi.

GAZİMAĞUSA

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası çerçevesinde bugün Gazimağusa Suriçi Milli Mücadele Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı yapan Çanakkale Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Ayşe Direk, geçmişte yaşanan trajedi ve katliamların gerçek nedeninin Rumlar olduğunu anlatarak, 1963 yılı Kanlı Noel saldırılarında Rumların asıl hedeflerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesi olduğunu kaydetti.

4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Tolga Torun da, içlerindeki mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türk halkının, Rumların her türlü baskı, zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direndiklerini ve bu uğurda şehit düştüklerini anlattı.

Bölge okullarından öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından Gazimağusa’daki anma töreni din görevlisi tarafından dua okunmasıyla sona erdi.