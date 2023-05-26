-ÖZEL HABER

Öğretmen sendikaları Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komiteden geçmesi ile birlikte greve gitti. Grev nedeniyle okullarda sınavlar yapılamazken, sendikalar “Geri adım yok!” diyor. Peki, eğitimden geri kalan ve sınavlara giremeyen çocukların velileri ne diyor?

Gündem Kıbrıs ekibi eğitimde yaşanan kaosu öğretmenlerin eylemini vatandaşa sordu. Celal Obenleri isimli vatandaş öğretmenlerin toplumun aydınlık yüzü olduğunu söyleyerek, “Ancak en ufak bir şeyde grev yapılıyor. Oysaki bu ülkede grev yapılacak daha önemli konular var” dedi.



Dokuzuncu dönem milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, çocuklar ve aileler açısından çok kötü bir ortam olduğunu söyleyerek, “Bu duruma bakanlık tarafından müdahale edilip, bir konsensüs ile çözüme kavuşturulması gerekiyor” dedi. Öğretmenlerin yaptığı grevin diğer grevlerden farklı olduğunu da söyleyen Manavoğlu, “Bakanlar Kurulu grevi durdurmasın diye sendikalar günlük grev kararı alıyor. Bu da çocukları ertesi gün sınav varmış gibi hissettiriyor” dedi. Bu sistem bunu alıştırmıştır. Bu sendikalar da güçlü sendikalardır. Öyle ya da böyle bakanlık sendikalar ile masaya oturmalıdır” şeklinde konuştu.



Kemal Ankaç emekli bir öğretmen olduğunu ifade ederek, “Sendikayı haklı görüyorum. Türkiye’den buraya öğretmen atanmasını anlayamıyorum. Bu kadar atanmayı bekleyen öğretmen varken, bu kadar işsiz gencimiz varken, bu ülkenin kendi insanı varken, neden yurt dışından öğretmen getirilmek isteniyor?” diye sordu. Ankaç, “Sendikanın elinde grevden başka bir silah yok. bana göre haklı bir mücadele” dedi.



Laden Deniz ise, “Öğretmenlerin haklı olduğunu düşünüyorum. Öğretmenlerimizin öğrencilerine karşı ne kadar hassas olduğunun farkındayım. Onlar da öğrencileri mağdur olmasını istemezdi. Öğretmenler bir öncülük yaptı ve haklı davalarından geri çekilmesinler” şeklinde konuştu.



Sait Kumru ise öğretmenlerin grevlerini eleştirerek, “Öğretmenler okula gidip görevlerini yapacak” dedi. Eğitim sisteminin kalitesizliğinden şikâyet eden Kumru, “Bugün üniversite mezunları gerekli bilgi ve donanıma sahip değil. Biz Cumartesi günleri bile okula giderdik. Bugün öğlen 12’de çıkıyorlar, çocuklar sokaklarda. Nasıl bu çocuklar bir şeyler öğrenecek?” diye sordu. Türkiye’den 97 öğretmen gelecek olmasını da eleştiren Kumru, kendi oğlunun da öğretmen olduğunu ve atanmayı beklediğini, aynı durumda olan yüzlerce genç olduğunu ifade etti.