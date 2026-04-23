Serdaroğlu yazılı açıklamasında, sendikaların çalışanların haklarını koruma adına yürüttükleri mücadelede, hayat pahalılığına ilişkin eksik ve yetersiz hiçbir öneriyi kabul etmediklerini ve etmeyeceklerini ifade etti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu’nun sendikaların böyle bir öneride bulunduğunu ifade ettiğini savunan Serdaroğlu, “Henüz uzlaşı masası kurulmadan ve taraflar arasında herhangi bir mutabakat sağlanmadan bu yönde bir söylemde bulunulması kabul edilemezdir.” dedi.

Geçmiş süreçte UBP-DP-YDP Hükümeti’nin gündeme getirdiği; üç aylık hayat pahalılığının ödenmesi ve geri kalan kısmın ertelenmesine yönelik girişimlere de açıkça karşı çıktıklarını belirten Serrdaroğlu, synı şekilde, oluşan hayat pahalılığının yalnızca yüzde 50’sinin ödenmesine yönelik yaklaşımı da reddettiklerini vurguladı.

“Daha uzlaşı masası kurulmadan, Haziran ayında ortaya çıkacak oran dahi belli değilken, nasıl olur da sendikaların böyle bir öneri sunduğu iddia edilebilir?” diye soran Serdaroğlu, bu açıklamaların, “ya ciddi bir yanlış değerlendirme ya da kamuoyunu yönlendirmeye yönelik bir tutum olduğu” değerlendirmesinde bulundu.

Serdaroğlu, Bakan Hasipoğlu’na sendikaların bu yönde bir öneriyi ne zaman ve hangi toplantıda dile getirdiğini kamuoyuyla paylaşma çağrısı da yaptı.