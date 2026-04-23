Lefkoşa’da Yenişehir bölgesinde Şht. Recep Mustafa Sokak üzerinde bulunan bir dairede, sandalye üzerinde unutulan sönmemiş sigara izmaritinin sandalyeyi tutuşturması sonucu yangın meydana geldi.

Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, olayda bir adet sandalye, bir koltuk, bir orta masa, klima iç ünitesi, televizyon ve mutfak dolap kapakları yanarak zarar gördü. Ayrıca dört pencere camının ısıdan çatladığı ve odanın duvarlarının islenerek hasar aldığı belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.