Sendikalar adına açıklama yapan Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS) Genel Sekreteri Burak Maviş, geçen gün ilkini yaptıkları eylemin ikinci adımı olarak yarın 13.30’da Maliye Bakanlığı önünde bir araya gelineceğini duyurdu. Maviş, “Bu sadece sendikaların değil, tüm halkın mücadelesidir. Geleceğimiz için birlikte hareket etmeliyiz.” dedi.

Maviş, hayat pahalılığı hesaplama yönteminin çalışanları fakirleştirecek şekilde değiştirilmesini ve toplu iş sözleşmesi hakkına yapılan müdahaleleri kabul etmeyeceklerini vurguladı. Açıklamada, halkı fakirleştirme çabalarına karşı eylem ve grev birlikteliği sağlanacağı ifade edildi.

Açıklamaya, Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN), Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (KAMU-İŞ), Kıbrıs Türk Kooperatif Görevlileri Sendikası (KOOP-SEN), Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ), Devrimci Genel İş Sendikası (Devrimci Genel-İş), Tarım ve Diğer Sanat ve Hizmetler Emekçileri Sendikası(Emek-İş), Kıbrıs Türk Petrol İşçileri Sendikası (Petrol-İş), Belediye Emekçileri Sendikası (BES), Gümrük Çalışanları Sendikası (GÜÇ-SEN), Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (VERGİ-SEN), Bayrak Radyo Televizyon Kurumu Çalışanları Sendikası (Bay-Sen), KKTC Büro Banka Ticaret Çalışanları Sendikası (BÜRO-İŞ), Hür-İşçi Sendikaları Federasyonu (HÜR-İŞ), Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (EL-SEN), Maliye Çalışanları Sendikası (MALİYE-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Birlik ve Dayanışma Sendikası (DAÜ-BİR-SEN), KKTC Eşit Hak ve Adalet Sendikası (HAK-SEN), Kıbrıs Türk Devlet Çalışanları Sendikası (ÇAĞ-SEN), Doğu Akdeniz Üniversitesi Akademik Personel Sendikası (DAÜ-SEN), Basın Emekçileri Sendikası (BASINSEN), Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası (TIP-İŞ), Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (TÜRK-SEN), Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası (HTKS) ve Telekomünikasyon Çalışanları Sendikası (TEL-SEN) destek verdi.