Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Başkan Şenkul, “Semih Sancar Caddesine kamyon, tır ve beton mikseri girmemesinin ilk verileri elimize ulaştı. Çağra çemberinden, R. R. Denktaş kavşağına saat 16.45 itibarı ile geliş süresi geçmiş haftalarda 22-24 dk iken bugün ilk ölçümlerde 16-17 dk arasında gerçekleşti. Aynı güzergah trafik ışıklarından önce çember var iken 31-33 dk arasında geçiliyordu” dedi.

Şenkul, “Bu ve buna benzer yüzlerce veri tarafımızdan tutulmaktadır, elimizdeki tüm imkanları kullanarak trafiğin yükünü hafifletmeye devam edeceğiz ancak çözümün esası Doğu Çevre yolu ve Toplu Taşıma ile gelecektir” ifadelerini kullandı.

Şenkul, “Bu noktada ilk gün itibarı ile özellikle yerli tır, kamyon ve beton şirketlerine aldığımız karara gösterdikleri saygıdan ötürü teşekkür ederiz. Alternatif yollar yapılına kadar karşılıklı iyi niyet ve anlayış ile trafiğin negatif etkilerini hep birlikte mümkün olan en aza indireceğiz” açıklamasını da yaptı.