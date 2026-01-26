Öztürkler, üniversitenin ortaklarından Serdal Gündüz’ün ifadesinde kendisine yönelik dile getirdiği iddiaların mesnetsiz, karalayıcı ve gerçeği yansıtmadığını vurguladı. Kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı duyduğunu belirten Öztürkler, devlet görevinde bulunduğu süre boyunca herhangi bir üniversite rektörü veya yetkilisiyle hak edilmemiş bir diplomanın ya da vatandaşlığın verilmesine yönelik hiçbir temas, telkin veya telefon görüşmesi gerçekleştirmediğini ifade etti.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Öztürkler, söz konusu iddiaların asılsız olduğunu belirterek, kamuoyuna saygıyla duyuruda bulundu.