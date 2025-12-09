Başkan Şenkul, mağduriyet yaşayan vatandaşlar için bölgedeki otellerde konaklama imkânı sağlanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Belediye sınırlarımızda evi kullanılamayacak duruma gelen vatandaşlarımız olduğu bilgisi bizde yok. Ancak bu durumda olan vatandaşlarımız var ise lütfen Alo 185'ten bize ulaşsın. Bölge otellerinde kendilerini misafir etme imkanımız vardır.”

Şenkul, konaklama desteğinin yalnızca Girne ile sınırlı olmadığını da vurguladı:

“Son olarak sadece Girneli değil, başka bölgelerde selden mağdur olan vatandaşlarımız için de konaklama imkânı yaratabiliriz. Gün dayanışma günüdür.”