Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral’ın Başbakan Ünal Üstel’e yönelik ifadelerine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bu da mı yanımıza kaldı?” diye sordu.

Murat Şenkul, “UBP’li arkadaşlarımızın başkanlarına moral olmak açısından bir karşılama düzenlemesi güzel bir olay. Uğradığı hakaret karşısında Sn. Başbakana bizler de destek beyanında bulunduk ama bu noktada aydınlatılması gereken noktalar olduğunu söylemezsek doğru olmaz” ifadelerini kullanarak, sorular yöneltti:

“Bu konuyla alakalı muhataplarıyla görüşebildi mi Başbakan? Görüştü ise sonuç ne oldu? Ortada ciddi bir özür yok, görevden alma yok, gönül alma yok. Bu da mı yanımıza kaldı?”

Şenkul, “Demem o ki kabak güzeldir, zeytinyağlı böğrülceyle olunca da tadından yenmez ama siyaset kabak doğrama yeri değildir. Ülkenin başbakanına hiç sorgulamadan destek veren bir vatandaş olarak gereğinin yapılıp yapılmadığını bilmek isterim” dedi.