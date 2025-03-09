Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul, özel gereksinimli öğrencilerin okullarına ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla yapılan yol düzenleme çalışmalarının tamamlandığını duyurdu.

Şenkul, dün akşam saat 20.00 itibarıyla asfalt serme işlemlerinin tamamlandığını belirterek, yol boyama ekibinin de hızlı bir şekilde sahaya indiğini ifade etti. Yolun dar olması nedeniyle duvar diplerine kadar asfalt döküldüğünü ve giriş-çıkışların ayrılarak güvenliğin artırıldığını aktaran Şenkul, “Yapmışken tam yapalım dedik, otopark ceplerine kadar alanı yeniden düzenliyoruz” dedi.

Şenkul, yeni yolun özel çocuklara hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen belediye çalışanlarına teşekkür etti.