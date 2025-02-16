Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul'un açıklaması şöyle:

"Bir internet gazetemiz eksik olmasın her Haftasonu kordonbuyunda ışıklar yanmıyor diye haber yapıyor.

Aslında kordonboyu diye kast edilen yer mendirek bölümü.

Kordonboyu bizim yaptığımız düzenleme sonrası hergece ışıl ışıldır.

Antik Liman içi de Turizm bakanlığının yaptığı restorasyondan beri çalışır vaziyettedir.

Buna ek olarak Kale ve Baldöken parkı arasındaki bölüm de bizim yaptığımız proje sonrası ışıl ışıldır.

Bahse konu mendireğin yarısına kadar bölümünü Turizm Bakanlığı iyi niyetle yaptırmıştır ancak o bölüm çok sert fırtınalara maruz kaldığı için oradaki armatürler bu sert iklime dayanamamıştır.

Turizm Bakanlığı Müsteşarımızla konuyu görüştük ve bu bölümün halen geçici kabulde olduğunu ve ilgili firma tarafından bakımlarının yapılacağını bana iletti.

Önümüzdeki yaz Turizm Bakanlığı ile birlikte mendireğin en ucuna kadar fırtınalara dayanıklı aydınlatma armatürlerini yaparız, bu sorunu da çözeriz bu noktada sorun yoktur ancak:

Bir tarafta St.Hilarion kavşağından, Hasan Uzun petrole kadar sınırları içinde bulunan tüm anayol aydınlatmalarının yandığı bir kent var diğer tarafta kapkaranlık dünya kadar yol.

Karanlık olduğu için yıllarca gidilmeyen Kordonboyu, geçmekten korkulan kale arkası artık ışıl ışıl ama gel gör ki her hafta üstelik mendireğe Kordonboyu denilerek kentimin marka değerine zarar veren eksik, yanlış ve yeteri kadar bilgi vermeyen haberler yapılması ağrıma gidiyor.

2 yılda yaptıklarımız ortadadır, önümüzdeki 2 yıl içinde kentin birçok altyapı, majör sorununu çözmüş olacağız ve 2 dönem için verdiğimiz sözlerinin neredeyse tümünü bir dönem içinde yerine getirmiş olacak olmanın huzuruyla görev yapmaktayım.

Bu noktada kişisel hiçbir endişem yoktur ancak üstte de dediğim gibi kentimizin yakaladığı olumlu havayı gölgelemeye çalışan yanlış haberlere kayıtsız kalmayı da doğru bulmuyorum.

Tüm basın mensuplarından ricam bu tip haberleri yaparken, bizden de bilgi alıp daha doğru bilgileri toplumumuzun bilgisine getirmeleridir."