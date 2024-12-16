GÜNDEM ÖZEL

Demokrat Parti Eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, Gündem Kıbrıs'ta katıldığı programda iç siyaset ve Demokrat Parti'nin gidişatı ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

SERDAR DENKTAŞ: DP DENGE PARTİSİ OLMA ÖZELLİĞİNİ KAYBETTİ

Demokrat Parti’de yaşanan gelişmeleri değerlendiren Denktaş Demokrat Parti’nin doğru politikalarla bir denge partisi olduğunu ancak bu özelliğini yitirdiğini kaydetti.

“AYRILMA KARARIMA BAZEN PİŞMAN OLUYORUM”

Demokrat Parti’nin daha girişken, daha yapıcı olması ve politikada daha etkin olması gerektiğini anlatan Denktaş, ‘benim milletvekili olma düşüncem yok ama ortam beni buna sürüklüyor. Devleti bilen, bilinçli birilerinin orada olması lazım. Girer miyim girmez miyim bilemem ama ayrılma kararıma pişman oluyorum’ diye konuştu.

“YENİDEN DP’YE BAŞKAN OLMA DÜŞÜNCEM YOK”

“Yeniden Demokrat Parti Başkanı olur musunuz?” sorusuna da yanıt veren Denktaş böyle bir düşüncesi olmadığını ancak partinin daha etkin politika yapması için yönlendirmelerde bulunacağını söyledi.

“CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN NİYETİM VAR”

Cumhurbaşkanı adaylığı için de konuşan Denktaş, adaylık için niyetli olduğunu ancak henüz karar vermediğini belirterek, ilerleyen zamanlarda net kararını vereceğini söyledi. Aday olmaya karar verdiği takdirde tüm partileri ziyaret edip, destek isteyeceğini belirten Denktaş, önümüzdeki aylarda her şeyin netleşeceğini kaydetti.