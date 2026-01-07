-ÖZEL HABER

Toplantı sonrası açıklama yapan Hür İşçi Sendikaları Federasyonu (Hür-İş) Başkanı Ahmet Serdaroğlu gizlilik kararı olduğunu belirterek, “asgari ücret açıklanmadan çok şey telaffuz edemiyoruz” dedi.

Serdaroğlu, devamla yapılan zamlara dikkat çekerek, “Masada gerçekler ortada şu anda birçok ürüne zamlar geliyor, bunlar yanlıştır. Bu rakamın da bir anlamı kalmayacak. Sizin zamlarınızın da bir anmalı kalmayacak. Bizim ekonomimiz daha çok dışarı kaçacak. Piyasa ne durumda, ekonomi ne durumda ortada” ifadelerini kullandı.

Cuma günü tekrardan toplantı yapılacağını belirten Serdaroğlu, ‘sabırlı olalım, Cuma uzak değil. Masa olgunluk çerçevesinde gidiyor, umarım bozulmaz” dedi.

Alp: Enflasyondan kurtulmak gerekiyor

Kıbrıs Türk İşverenler Sendikası temsilcisi Cengiz Alp de enflasyondan kurtulmak gerektiğine vurgu yaptı, enflasyondan kurtulmadıkça bu tartışmaların bitmeyeceğine dikkat çekti. Zamların işverenin ve hükümetin suçu olmadığını kaydeden Alp, ‘bu işçinin de suçu değildir. Esas olan enflasyondan kurtulmaktır” diye konuştu.