Hür-İş ve bağlı sendikalar, düzenledikleri basın toplantısıyla Disiplin Tüzüğü ile ilgili gelinen son gelişmeleri değerlendirdi. Kamu-İş binasında yer alan basın toplantısında, Hür-İş’e bağlı sendikaların yöneticileri de hazır bulundu.

Hür-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu, Hür-İş’e bağlı; Kamu-İş, Bay-Sen, Büro-İş, DAÜ Per-Sen ve BASS sendikaları ile yöneticileri olarak bir basın toplantısı düzenlemek zorunda kaldıklarını kaydetti.

"Milli Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı yanlış bir uygulama ve hükümetin de aldığı bütün yanlış kararlarından dolayı bir yola çıkıldı" diyen Serdaroğlu, ancak Hür-İş Federasyonu’nun, hükümetin aldığı doğru kararlarda yanında, yanlış kararlarda da her zaman karşısında durduğunu belirtti.

Serdaroğlu, "Hür-İş her zaman emekçiden yana, toplumun ve devletin hak ve menfaatleri doğrultusunda yoluna devam etti.” dedi.

Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak Disiplin Tüzüğü ile ilgili duruşlarından ve görüşlerinden hiçbir şekilde geri durma gibi bir düşüncelerinin olmadığını ifade etti.

“Ancak gelinen noktada amaca uygun olmayan ifadeler söyleniyor. Bunların da doğru olmadığını düşünüyoruz. Yola neden çıktığımızı herkesin bilmesi lazım. Bu haykırışı, halkın ve toplumun bu seslenişini, kimse kendi emellerine alet edemez, etmemesi lazımdır. Bu tehlikeli bir şeydir.” ifadelerine yer veren Serdaroğlu, konuyla ilgili hem hükümeti hem de Türkiye'deki yetkilileri uyardıklarını kaydetti.

- “Türkiye ile KKTC arasındaki ilişkiler çok önemlidir”

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerinin çok önemli olduğunu vurgulayan Serdaroğlu, konuşmasında, “Özellikle Kıbrıs meselesi gibi bir mesele varken buradaki halk ile oradaki halkın arasını açmak kadar yanlış bir şey olamaz. Biz her iki yetkilileri de uyardık. ‘Burada kazanan olmaz. Kaybeden olur’ dedik. ‘Kaybeden de Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkileri olur.’ dedik.” ifadelerini kullandı.

Disiplin Tüzüğü ile ilgili eylemleri "manipüle etmek için bazı düşüncelerin olduğunu" ifade eden Serdaroğlu, şöyle devam etti:

“Biz düşünce özgürlüklerine saygı duyarız. Ancak herkes kendi zamanında, kendi yerinde yapacak, kendi başlattığı şeylerde düşüncelerini belirtecek. Şu anda burada değil. Yani bugün eğer birileri çıkıp da ‘bizi Türkiye yok ediyor, biz Türkçe konuşan Kıbrıslılarız’ derse bu doğru bir şey olmaz. Yani bugün İngiltere'de İngilizce konuşan İngiltereliler mi var? Ya da Türkiye'de Rumca konuşan Türkiyeliler mi var? Geleceği görebilmek için geçmişimizi unutmayacağız. Ben Ahmet Serdaroğlu'yum, ben Kıbrıslı Türk’üm.”

Serdaroğlu, Disiplin Tüzüğü ile ilgili, Hükümeti ve muhalefeti göreve çağırarak, “Toplumumuzun ve memleketin nereye gittiğine bakın. Halk burada bölünüyor. Farkında mısınız? Siz lider pozisyondasınız. Söylemleri bir an önce dengeleyin, bunlara müsaade etmeyin.” dedi.

“Disiplin Tüzüğü ile yola çıktık, neleri konuşmaya başladık. Bunlar doğru şeyler değildir.” şeklinde konuşan Serdaroğlu, hükümetin Türkiye ile ilişkilerini bir kere daha gözden geçirmesi gerektiğini ifade etti.

- “Mücadeleye devam edeceğiz”

Bugün mevcut hükümetin Türkiye Cumhuriyeti'ndeki yetkililerle doğru zeminde ilişki kuramadığını savunan Serdaroğlu, bunun tek suçlusunun hükümet olduğunu ve derhal istifa etmesi gerektiğini ileri sürdü.

Hükümete yönelik eleştirilerde bulunan Serdaroğlu, “yolsuzluklar ve sahte diplomalar konusunun ne olduğunu” sordu.

Yeni Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi yerleşkelerinin halka hizmet için kullanılması gerektiğini ifade eden Serdaroğlu, “Yeni yerleşkede adil olduğunuzu, adaletli olduğunuzu, şeffaf olduğunuzu gösterin ve dokunulmazlığı derhal kaldırın. Yargılanması gerekenler yargılansın.” diye konuştu.

“Bundan sonraki süreçte Hür-İş Federasyonu olarak ortaklaşıp mücadeleye devam edeceğiz ancak her eylemde herkes mikrofonu eline alacak ve herkes istediğini söyleyecek noktasında artık biz yokuz… Amaç doğrultusunda yürüyeceğiz. Toplum olarak ne istediğimizi bileceğiz.” ifadelerine yer veren Serdaroğlu, Hür-İş Federasyonu olarak Disiplin Tüzüğü konusunda duruşlarının aynı noktada olduğunu yineledi.

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Serdaroğlu, toplum menfaatleri için çalışmaya devam edeceklerini dile getirdi.

Bazı eylemlerdeki söylemleri ve iddiaları eleştirerek, bunların kendilerini toplum olarak iyiye götürmeyeceğini ifade eden Serdaroğlu, “Bu sözler, bizi kutuplaşmaktan ve ayrıştırmaktan başka hiçbir yere taşımaz.” dedi.

Serdaroğlu, “Eğer öyle bir iddia ve bir ispat varsa bunun yeri bellidir ve mahkemeye gidilir. Bu tip söylemler tehlikelidir. Devlete, topluma zarar verir ve toplumu kutuplaştırılır. Biz, buna asla müsaade etmeyiz.” şeklinde konuştu.

Sendikaların destekçisi ve öğretmenlerin yanında olduklarını kaydeden Serdaroğlu, bundan hiç kimsenin şüphesi ve endişesi olmamasını istedi.