Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına tüm tarafların sıkıntılarını dile getirerek başlandığını kaydeden Serdaroğlu, kendilerinin de işçi kesiminin sıkıntılarını aktardığını ifade etti. Şu anda asgari ücretin hayat pahalılığı üzerinden konuşulduğunu kaydeden Serdaroğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy’un hayat pahalılığı üzerinden yuvarlama bir rakam üzerinden konuştuğunu kaydederek, “Yüzde 33.32 olan hayat pahalılığı yüzde 34'e yuvarlanacak. Bu da 15 bin 600, 15 bin 700 TL civarında bir rakama tekabül ediyor” diye konuştu.

"Bu bir artış değildir... Refah payı yok..."

Serdaroğlu bu rakamın asla kabul edilmeyeceğini belirterek, 'Refah payı' vurgusu yaptı. Serdaroğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Biz mevcut hayat pahalılığında bir orana evet demeyeceğimizi açık gönüllülük ile söyledik çünkü hayat pahalılığı bir artış değildir. Hayat pahalılığı oranının zaten tüketicinin zamlar karşısındaki kayıplarını gidermesi için verilmesi gerekiyor. Hiçbir zaman maaş artışı olmadı göreve geldiğim yıllardan beri refah payı yok. Biz ne bu rakama ne de 16 bin rakamına asla evet demeyiz. Hayat pahalılığında her zaman direndiler. Geçen sene bu zamanlarda ret oylarına rağmen asgari ücret hayat pahalılığı altında verildi. Bunu da hatırlatmak isterim"

"İşveren tarafı siyasilere yakın olmalarının bedelini ödüyor"

Bir önceki toplantıda devlet tarafından işveren tarafına prim desteği sözü verildiğini ancak bu sözün tutulmadığını anlatan Ahmet Serdaroğlu, 'siyasilere yakın olursanız ve onlardan birşey beklerseniz yaptırım uygulayamazsınız' diye konuştu.

Serdaroğlu, işveren kesiminin bunun bedelini ödediğini kaydetti. İşçi ve işveren tarafı olarak beraber hükümete baskı yapmaları gerektiğini kaydeden Serdaroğlu, bunun gerçekleşmediğini anlattı.