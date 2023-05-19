Öğrencilerle bir araya gelişini sosyal medya hesabından duyuran Aktunç, şu ifadeleri kullandı:

18-24 Mayıs Müzeler haftası etkinlikleri doğrultusunda, dün Derviş Paşa Konağında, Alayköy İlkokul öğrencileri ile beraber olduk. Çocuklarımıza küçük yaştan tarihimizi, kültürümüzü, eserlerimizi öğretmek çok ama çok değerlidir.

Bunun yanında, Müzelerimizin daha işlevsel, daha bakımlı olması için Eski Eserler Fonunun tekrardan, sadece Eski Eserlerin Bakim, onarım ve restorasyonu için kullanılması için tüm girişimleri bitirdik.

Yasa tasarısı seçimlerden sonra meclise gelecek ve müzelerimiz hem hak ettiği değeri ve katkıyı alacak hem de Çağdaş müzecilik standartlarında hizmet verecek.