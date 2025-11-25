Akpınar, toplumların gerçek yüzünün kadınlara gösterilen değerle ortaya çıktığını belirterek, “Bir ülkenin uygarlık seviyesi, kadınlarının güven, onur ve özgürlük içinde yaşayıp yaşayamadığıyla ölçülür” dedi. Demokrat Parti’nin kadınları hayatın merkezinde gördüğünü ifade eden Akpınar, “Demokrat Parti – Gelecek Kadındır” sloganının bir vicdan, duruş ve taahhüt olduğunu kaydetti.

Dünyanın birçok yerinde olduğu gibi ülkede de ekonomik, fiziksel, psikolojik, cinsel ve dijital şiddete maruz kalan kadınların sesi olunması gerektiğini belirten Akpınar, sırf “kadın” olduğu için susturulan, tehdit edilen, öldürülen ve adalet ararken yeniden adaletsizlikle karşılaşan tüm kadınların yanında olduklarını güçlü bir şekilde dile getirdi.

“Şiddet yalnızca fiziksel değildir”

Şiddetin bir tokat ya da bir yumruktan ibaret olmadığını söyleyen Akpınar, “Şiddet bazen bir bakıştaki korkuda, bazen ‘sus, sen bilmezsin’ cümlesindeki yok sayılmada, kesilen hayallerde, eve hapsedilmiş hayatlarda, mobbingde, ekonomik kısıtlamada ve sosyal hayattan koparmadadır” ifadelerini kullandı.

“Şiddete karşı ‘ama’ ile başlayan cümleleri kabul etmiyoruz”

Demokrat Parti olarak şiddeti mazur gösteren her türlü söylemin karşısında olduklarını belirten Akpınar; caydırıcı yargı süreçleri, mağdurun korunması ve destek mekanizmalarının güçlendirilmesine yönelik tüm düzenlemelerin takipçisi olacaklarını vurguladı.

Akpınar ayrıca, kadınların siyasette, ekonomide, akademide, sanatta ve yerel yönetimlerde eşit ve güçlü temsilinin, çalışma hayatında eşit ücret ve eşit fırsatın, toplumsal yaşamın her alanında hak güvencesinin Demokrat Parti’nin temel hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

“Bir ülkenin yarısı susuyorsa, o ülke konuşamaz”

Akpınar, kadınların toplumdaki yerinin güçlenmesinin ülkenin geleceği için hayati önemde olduğunu belirterek, “Bir ülkenin yarısı ağlıyorsa, o ülke gülemez; yarısı yok sayılıyorsa, o ülke büyüyemez” dedi. Tüm kadınlara “Yalnız değilsiniz” sözleriyle seslenen Akpınar, kadınların mücadelesinin Demokrat Parti’nin de mücadelesi olduğunu ifade etti.

Tüm siyasi partilere, kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunan Akpınar, kadına yönelik şiddetle mücadelenin partiler üstü bir konu olduğunu, ortak vicdan ve ortak irade gerektirdiğini vurguladı.

Serhat Akpınar, şiddete kurban giden tüm kadınları saygıyla andığını belirterek, şiddet döngüsü içinde yaşayan tüm kadınlara umut, güç ve dayanışma dileklerini iletti. Kadınların özgürce nefes aldığı, adaletin ve eşitliğin hüküm sürdüğü bir gelecek için mücadelelerini sürdüreceklerini kamuoyuna duyurdu.